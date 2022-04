Lugano, onori militari per il presidente lettone

Onori militari questa mattina in Piazza Riforma a Lugano per il presidente lettone Egils Levits. Il leader è stato accolto dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis, dal sindaco di Lugano Michele Foletti e dal presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli. Per l’occasione erano presenti anche gli alunni della classe V della scuola elementare di Besso e quelli delle classi IV e V della scuola elementare Bertaccio.

La visita amichevole era stata programmata da tempo, ma alla luce della crisi ucraina assume un altro significato. I colloqui ufficiali tra Levits e Cassis sono iniziati poco dopo le 9.15 a Palazzo Civico. I due presidenti si trasferiranno in seguito a Castagnola, dove è prevista la visita al monumento e al Museo Rainis e Aspazija, dedicati a due celebri poeti lettoni. Alle ore 11.30 si terranno un concerto della Filarmonica di Castagnola, in Piazza Carlo Cattaneo, e un momento conviviale, a cui la cittadinanza è invitata.

La scelta di Lugano quale sede per ospitare la visita ufficiale non è causale visti i legami tra Lettonia e la città. Dal 1906 al 1920 i due poeti lettoni Rainis e Aspazija trovarono accoglienza e rifugio a Castagnola, dove trascorsero il loro esilio, prima di poter fare ritorno in patria. La scelta di Lugano si iscrive inoltre nella volontà di Ignazio Cassis di accogliere gli ospiti stranieri in diverse regioni del Paese durante il suo anno presidenziale per far conoscere la pluralità svizzera.