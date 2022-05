Lugano, nuovi archetti per le bici

Nell’ambito della promozione della mobilità lenta ciclabile, la Città di Lugano ha adottato varie misure a favore delle biciclette, tra cui gli incentivi per l’acquisto di e-bike e l’utilizzo delle due ruote nei tragitti casa-lavoro, nonché la creazione di percorsi ciclabili. La Città ha inoltre definito un piano di posteggi per biciclette e identificato un dispositivo di sosta da adottare per l’intero comparto cittadino.

Durante la prima fase dei lavori, nelle aree centrali di Lugano, sono state sostituite le vecchie rastrelliere porta biciclette con nuovi archetti. Martedì 7 giugno prenderà il via la seconda fase, che prevede la posa di 250 archetti nei diversi quartieri cittadini. La durata stimata dei lavori è di circa un mese. Durante questo periodo, le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione all’apposita segnaletica di divieto di posteggio nelle rastrelliereinteressate dai lavori e a non lasciare la bici in sosta per lunghi periodi. Gli interventi previsti beneficiano di un contributo federale nell’ambito del Programma di agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL 3).