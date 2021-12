Lugano, mascherina raccomandata sul lungolago e Parco Ciani

Dalla scorsa settimana nella zona pedonale del centro di Lugano vige l’obbligo di indossare la mascherina quale misura precauzionale. Ora la città ha deciso di raccomandare l’uso del mezzo di protezione sul lungolago e al Parco Ciani per ridurre i contagi durante il periodo delle festività. “Considerata l’importante affluenza di persone osservata durante l’ultimo fine settimana sul lungolago e al Parco Ciani (in particolare la sera per visitare il Bosco incantato), Lugano in queste due aree raccomanda ora di indossare la mascherina protettiva, senza al momento estendere l’obbligo”, si legge nella nota diramata dalla città. La misura di indossare la mascherina non si applica invece agli artisti itineranti durante le esibizioni.