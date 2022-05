Lugano Marittima sospesa per conferenza ucraina

Alle 16.00 è ufficialmente ricominciata la nuova stagione di Lugano Marittima. Casette, tavoli e panchine sono tornate a ripopolare la Foce del Cassarate. Si tratta della seconda edizione dopo due anni di stop legati alla pandemia. “Le restrizioni degli anni passati non ci sono più e possiamo ripartire alla grande. C’è già una bella atmosfera”, ha commentato il vicesindaco Roberto Badaracco ai microfoni di Ticinonews in occasione della giornata di apertura. Anche tra gli esercenti e i primi avventori regna entusiamo dopo l’assenza di due anni. Ecco un giro di voci.

Un evento attrattore

Nel 2019 l’evento aveva attirato moltissime persone, con picchi di 2’000 avventori al giorno. “Lugano Marittima è un grande attrattore di persone, non solo luganesi. L’evento servirà da propulsore per il centro e tutti gli esercizi pubblici”, sottolinea il municipale. Per quanto riguarda la questione della concorrenza, sollevata in passato da alcuni esercenti del centro, il Municipio ha deciso di non proporre più il bar Mojito. “Abbiamo deciso di non farlo per permettere agli esercenti di avere il massimo pubblico possibile”, precisa Badaracco.

Ci sarà un dispositivo di sicurezza

In passato la Foce è stata teatro anche di eventi spiacevoli, come disordini e risse. Ma quest’anno Badaracco prevede che sarà più facile gestire il flusso di persone. “Negli ultimi due anni molti giovani hanno sentito la necessità di sfogarsi e abbiamo avuto dei problemi. Ora credo che, con il ritorno di Lugano Marittima, sarà tutto più strutturato e tranquillo. È comunque possibile che a una certa ora qualcuno esageri. Abbiamo quindi mantenuto un dispositivo di sicurezza molto importante per far sì che tutto si svolga nella calma”. Badaracco ha comunque voluto lanciare un appello, soprattutto agli avventori più giovani: “Rispetto, tranquillità e non fare sciocchezze”.

Lugano Marittima sospesa durante la conferenza sull’Ucraina

Nell’estate luganese è previsto anche un evento internazionale, la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, che si terrà il prossimo 4 e 5 luglio. Per l’occasione l’Esercito ha chiesto la messa a disposizione dell’area della Foce per questioni di sicurezza, ragione per cui Lugano Marittima dovrà essere sospesa in quei giorni. Il Municipio di Lugano ha infatti accolto la richiesta visto che è difficilmente compatibile tenere entrambi gli eventi contemporaneamente, ha precisato ancora Badaracco. “Non ci saranno indennizzi per gli esercenti, ma non dovranno pagare le tasse”, ha precisato il vicesindaco.