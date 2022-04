Lugano, la città vuole facilitare gli eventi occasionali

Facilitare l’organizzazione di eventi occasionali negli esercizi pubblici di Lugano. È quanto ha deciso di fare il Municipio, introducendo alcune modifiche alla relativa Ordinanza. La nuova procedura, che va nella direzione auspicata in una mozione dei consiglieri comunali Luca Cattaneo e Rupen Nacaroglu (PLR), sarà poi testata nel corso del 2022 per verificarne l’efficacia e i benefici.

Le misure previste

Per snellire le procedure - che per l’organizzazione “occasionale” di eventi attualmente prevedono un’utilizzazione diversa degli spazi e un’autorizzazione per un massimo di 24 eventi l’anno - la città ha deciso di adattare la definizione dei concetti di eventi ordinari e straordinari, nonché rivedere le procedure di autorizzazione e notifica. Sono state quindi aggiornate e adattate le misure di Polizia da applicare in caso di violazione dei disposti dell’ordinanza.

Snellire le procedure

Con queste decisioni, gli esercizi pubblici “beneficeranno di una procedura molto più semplice, snella ed esentasse per notificare l’organizzazione dei nuovi eventi definiti “ordinari””, sottolinea la città in una nota odierna. Sarà poi operato un regolare controllo per evitare abusi, la cui constatazione potrà comportare la revoca della procedura semplificata e finanche il diniego dello svolgimento di eventi.

Eventi ordinari e straordinari

L’organizzazione di eventi “ordinari” sarà quindi soggetta alla sola notifica, a condizione che siano rispettati due requisiti: il rispetto della capacità massima di avventori indicata sull’attestazione d’idoneità dei locali e il rispetto delle normative relative alla quiete pubblica. In caso di violazioni gravi o frequenti, tuttavia, l’eesercizio pubblico dovrà nuovamente sottostare alla procedura di autorizzazione. Nel caso in cui gli esercizi pubblici intendessero organizzare eventi che vanno oltre i limiti posti dalle due condizioni sopracitate sarà necessaria un’autorizzazione. Per questa tipologia di eventi “straordinari” restano dunque in vigore le procedure attuali, con una precisazione: il limite di 24 eventi annuali è confermato, per un massimo di 2 eventi al mese.

Il periodo di prova

Allo scopo di testare l’efficacia e i benefici di questa nuova procedura la Città effettua un periodo di test per l’anno 2022, coinvolgendo le associazioni di categoria, al termine del quale farà un bilancio dei risultati ottenuti.

Nuova gestione

La Polizia ha inoltre elaborato un nuovo sistema di gestione degli esercizi pubblici, con l’obiettivo di poter intervenire in modo commisurato in caso di rumori molesti o infrazioni alle normative sull’ordine pubblico. I nuovi principi saranno formalizzati con delle modifiche all’ordinanza. In particolare, sarà codificato il concetto di notifica, saranno precisate le caratteristiche degli eventi “straordinari” e quindi soggetti alla procedura di autorizzazione e, non da ultimo, saranno introdotti nell’ordinanza due nuovi articoli volti a precisare le conseguenze in caso di mancato rispetto delle disposizioni. Ciò consentirà di poter intervenire con le necessarie misure correttive laddove si dovessero riscontrare situazioni irregolari o di abuso. Il nuovo sistema di gestione degli eventi entrerà in vigore non appena cresciuta in giudicato