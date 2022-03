Lugano in aiuto ai profughi ucraini

La Città di Lugano comunica che il Comune si sta preparando in maniera concertata con Cantone e Confederazione ad accogliere i profughi in arrivo dall’Ucraina, coordinando in particolare la ricerca di un luogo temporaneo di accoglienza e l’invio di beni di prima necessità sul luogo. La raccolta avviata da diverse associazioni al Padiglione Conza di generi di prima necessità destinati alle persone in fuga prosegue fino al 13 marzo.

Continua la raccolta di beni di prima necessità

Da oggi, si invita a prendere nota che occorrono i seguenti beni, da consegnare al Padiglione Conza, fino a domenica 13 marzo alle ore 17.00:

- medicamenti per adulti, bambini e bebè (antidolorifici, antifebbrili, antibiotici/antisettici, medicamenti per diarrea/vomito, tranquillanti naturali, disinfettanti medici e a uso ospedale, camici per personale sanitario, guanti monouso);

- cibo a lunga scadenza, omogeneizzati per bebè, latte in polvere per bebè, biberon/ciucci;

- cibo per bambini celiaci/allergici;

- cibo secco per animali;

- indumenti caldi per uomo, bambini e bebè;

- sacchi a pelo, coperte, materassini da campeggio;

- assorbenti igienici per donne e anziani, necessario per la pulizia personale per adulti e bambini, pannolini per bebè;

- scatole grandi da trasloco, nastro adesivo per pacchi, europalette, cellophane per imballaggio e rotolo plastica per imballaggio.

Si cerca un luogo di accoglienza in Ticino

Per quanto riguarda la presa a carico, il Cantone sta pianificando un dispositivo di accoglienza unitamente alla Protezione civile. La Città di Lugano, da parte sua, collabora con la Protezione civile con l’obiettivo di facilitare i preparativi del dispositivo d’accoglienza.