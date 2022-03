Lugano dedica una settimana alle sue collaboratrici

Una settimana di iniziative dedicata alle collaboratrici. È quanto ha organizzato per la prima volta la città di Lugano all’interno dell’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Così dal 7 all’11 marzo è stata organizzata una serie di eventi, che ha incluso attività formative, informative, culturali e ricreative con l’obbiettivo di rafforzare la conoscenza e la collaborazione reciproche. Madrine dell’iniziativa sono state le municipali Karin Valenzano Rossi e Cristina Zanini Barzaghi, che hanno potuto seguire alcuni eventi insieme alle collaboratrici e portare la loro esperienza di donne, professioniste e politiche.

La città di Lugano conta oggi 740 collaboratrici, ciò che corrisponde al 44% del totale degli impiegati del comune. La quota femminile in ruoli di responsabilità, sottolinea in una nota la città, “è in crescita e si è ampliata anche la tipologia di mestieri in cui le donne sono attive”. Le collaboratrici operano nei 7 Dicasteri che compongono l’Amministrazione, con una netta maggioranza all’Istituto scolastico comunale e alla Socialità.