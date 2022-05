Lugano, cifre rosse per il casinò

La pandemia si è ancora fatta sentire sugli affari del Casinò di Lugano. La casa da gioco ha infatti chiuso il 2021 con un deficit pari a 7,2 milioni di franchi (2 milioni concernono le attività in sede, mentre 5,2 milioni le attività online). Si tratta della “più profonda recessione mai registrata dalla costituzione del casinò”, rimarca la direzione in una nota odierna. Si guarda tuttavia con ottimismo al futuro. “Benché il risultato registrato nel 2021 sia negativo, le nuove strategie di gestione unite alla solidità patrimoniale societaria ed alla fine del periodo contrassegnato dalla pandemia, ci permettono non solo di affrontare la situazione con ottimismo, ma di confidare nel 2022 come anno della ripresa, individuale e collettiva”, commenta Emanuele Stauffer, presidente del CdA della Casinò Lugano SA.

Le restrizioni hanno pesato

Il risultato, come detto, è riconducibile da una parte all’effetto della pandemia, che ha comportato ancora restrizioni per il settore. “Se i programmi di vaccinazione hanno da un lato consentito di tenere sotto controllo la diffusione del virus, il settore dell’intrattenimento ha subito una importante battuta d’arresto”, scrive la direzione nella nota. “Dopo una chiusura iniziale, protrattasi fino a primavera e le importanti restrizioni riproposte in autunno con ingressi contingentati ed interventi di sicurezza di forte impatto economico, le entrate hanno registrato una diminuzione sensibile”.

Nuovi investimenti nell’online

Dall’altro il Casinò ha sfruttato il periodo di inattività per sviluppare importanti progetti per essere più competitivo, investendo in una nuova start-up di gioco online. È stata infatti lanciata la piattaforma swiss4win.ch, che propone agli utenti un’attività di gioco complementare online.