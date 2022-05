Lugano Bike Emotions, chiusure al traffico fra giovedì e domenica

La manifestazione porterà con sé anche alcuni disagi al traffico. Dalle 6 di giovedì alle 20 di domenica, come comunica la Polizia Città di Lugano, saranno chiusi alla circolazione il lungolago dalla rotonda del Lac a Piazza Castello e le vie Magatti, degli Albrizzi e della Posta.

Domenica 29, dalle 8 alle 17, Riva Caccia sarà chiusa al traffico. Una corsia permetterà l’accesso da Paradiso su Riva Caccia per consentire l’accesso ai residenti di via Mazzini e agli utenti dell’autosilo LAC. Il transito in direzione dell’hotel Splendide sarà garantito.