Lugano Airport pronto al decollo

Conti in positivo per due anni consecutivi. Il Tribunale Federale che respinge i ricorsi contro i nuovi hangar. Adesso arriva l’estensione degli orari di apertura con l’assunzione di nuovo personale. Per Lugano Airport le turbolenze appartengono ormai al passato. Da maggio 2020 il comune gestisce lo scalo e il bilancio è positivo. “La Città sta dimostrando che è in grado di gestire senza perdite questo scalo, anzi, si registra anche un piccolo utile”, ha spiegato a Ticinonews Filippo Lombardi, responsabile per il Municipio di Lugano dello scalo. “Al risultato positivo” – ha continuato Lombardi – “ha contribuito la netta diminuzione dei costi, in particolare di quelli legati al personale, ma anche lo sviluppo dell’aviazione per affari, insieme alla scuola volo, e al settore elicotteri”.