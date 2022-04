Lugano a ritmo anni ‘40 e ‘50

“Quando si scopre questo mondo, si viene catturati. È quello che è successo anche a me”. E chissà che anche voi come Angelo Di Liberto non veniate catturati dal Jamboree, che invaderà le strade di Lugano fra il 9 e 12 giugno prossimi. Il Summer Jamboree on the Lake è un nuovo festival di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50, che si declinerà in un’esplosione di colori, costumi e balli e soprattutto in una serie di concerti all’insegna della musica del periodo. “La nostra missione è fare scoprire la gioia che emana da questa cultura”, spiega Di Liberto, direttore artistico del festival, intervenuto ieri sera a Ticinonews.