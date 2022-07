Luce verde al credito per protezione greggi

L’impegno dell’Ufficio della caccia e della pesca

Le predazioni degli scorsi mesi hanno visto il grande impegno assunto dal personale dell’Ufficio della caccia e della pesca. Questo comprende 180 ore di lavoro da parte de guardiacaccia e dei collaboratori per monitorare intensamente il periodo 26 aprile – 19 maggio 2022; 670 ore di lavoro dei guardiacaccia per le azioni finalizzate all’abbattimento di un lupo in Val Rovana (19 maggio – 9 giugno); 150 ore di lavoro da parte dei guardiacaccia e dei collaboratori per il successivo monitoraggio (dal 10 giugno in avanti); una dozzina di voli di elicottero per trasportare il personale e il materiale d’impiego in zone particolarmente discoste; oltre 5mila chilometri per le necessarie trasferte con i veicoli statali e 24 fototrappole supplementare posate in Valle Rovana, Onsernone e Centovalli. Queste cifre, tuttavia, non considerano le ore del lavoro amministrativo impiegate per la gestione della pratica, per i contatti con le autorità federali e per le sollecitazioni da parte dei media e della popolazione.