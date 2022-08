Lotta ai rifiuti tra le montagne ticinesi

“Gli imballaggi di cibi e bevande finiscono spesso per terra” “Il Monte Lema è una meta molto amata da sportivi, campeggiatori, famiglie, fotografi e amanti della gastronomia”, racconta Liliana Bernasconi, direttrice della funivia del Monte Lema. “Quando queste persone si godono il panorama, la varietà degli animali e la bellezza della natura, di tanto in tanto si dimenticano di smaltire correttamente i propri rifiuti” Questo problema è noto anche a Elena Rizzato del Passo del San Gottardo: “Gli imballaggi di cibi e bevande finiscono spesso per terra, anche lontano dalla strada del Passo, e scompaiono tra le rocce, sotto i cespugli o in acqua.

Il lavoro degli ambasciatori e ambasciatrici

Oltre alle 5 località menzionate in precedenza, sono più di 50 le città e i comuni che fanno affidamento sugli interventi dei team degli ambasciatori IGSU. Dal 2007, ogni estate le ambasciatrici e gli ambasciatori si recano in tutte le regioni del Paese per sensibilizzare sulle tematiche del littering e del riciclaggio. Inoltre, in autunno e in inverno sono attivi anche lungo i sentieri escursionistici e nei comprensori sciistici. I team degli ambasciatori IGSU fanno anche in modo di ridurre il littering in occasione di eventi come i mercatini dedicati allo street food, in occasione di festival all'aperto e sensibilizzano in modo mirato le allieve e gli allievi di varie scuole sulla problematica del littering, attraverso workshop e attività durante le pause.