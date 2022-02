Long Covid, questo (s)conosciuto

Una persona su cinque in Svizzera soffre di Long Covid, ovvero degli effetti a lungo termine dell’infezione. Lo hanno ribadito ieri gli esperti della Confederazione durante il consueto punto stampa. E le ripercussioni negative sulla salute persistono anche per diversi mesi. Cosa si sa di questo fenomeno? E quante persone in Ticino soffrono di questi disturbi? I colleghi di Ticinonews lo hanno chiesto a Pietro Antonini, responsabile del laboratorio Long Covid presso la Clinica Luganese Moncucco.

La situazione in Ticino

A livello ticinese sono parecchie centinaia le persone che soffrono di Long Covid, ma mancano dei dati precisi. “Ci sono persone che si rivolgono ai loro medici di famiglia o a strutture sanitarie, mentre altre che non consultano medici, in attesa che i disturbi passino. Non c’è dunque una cifra precisa, ma il problema c’è e si sente. La gente si lamenta. Ne sentiremo parlare sicuramente anche nei prossimi mesi”, conclude Antonini.