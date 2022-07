Locarno, tamponamento tra auto e scooter

Oggi poco dopo le 13.30, in territorio di Locarno, c’è stato un incidente della circolazione stradale. Lo comunica la Polizia cantonale.

Stando a una prima ricostruzione, un 55enne cittadino svizzero domiciliato nella regione circolava a bordo di uno scooter sulla strada cantonale proveniente da Quartino. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della rotonda dell'Aeroporto ha tamponato la vettura che lo precedeva, guidata da una 26enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure allo scooterista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 55enne ha riportato serie ferite. Illesa la 26enne.