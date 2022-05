Locarno, più camper all’area dell’ex macello

Da 18 a 37 stalli. Il Municipio di Locarno ha deciso di ampliare l’area camper allestita sul sedime dell’ex macello visto che è particolarmente gettonata. Dalla sua apertura nel 2019, voluta per rispondere alla crescente richiesta di spazi nella regione, l’area viene infatti regolarmente sfruttata in tutta la sua capienza nei periodi di grande affluenza turistica. La sistemazione manterrà comunque il suo carattere provvisorioo nell’attesa degli sviluppi previsti per l’intero sedime dell’ex macello.

Le migliorie previste

L’investimento previsto è di 120mila franchi. Oltre al raddoppio degli stalli, verranno apportate anche diverse migliorie all’area, che può essere occupata per un massimo di 24 ore dai camperisti. Sarà in particolare creata una nuova entrata su via Lavizzari, larga 8 metri, visto che l’attuale entrata, affacciata su via della Posta, oltre che essere stretta creava qualche problema all’area di carico e scarico presso la vicina ditta Schindler. Alla nuova entrata ci sarà una rampa d’accesso che garantirà il passaggio senza ostacoli a persone con difficoltà motorie. Saranno poi allestite due ulteriori aiuole per abbellire l’ambiente e saranno rinvigorite anche quelle esistenti. Grazie al materiale che si ricaverà con gli scavi necessari per allestire l’area di parcheggio si potrà infine sistemare parzialmente anche il terreno di fronte allo stabile principale dell’ex macello.