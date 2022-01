Locarno monitora la qualità dell’aria nelle aule

La posa dei sensori, sviluppati da un’azienda svizzera “che vede tra i suoi fondatori due giovani locarnesi”, è stata completata nelle scorse settimane. I sensori registrano diversi parametri, tra cui il CO2, uno dei maggiori responsabili del peggioramento della qualità dell’aria, in parti per milione (ppm) presenti in aula. Il sistema funziona come un semaforo, spiega il Municipio. Il sensore è illuminato di verde quando il quantitativo di CO2 è al di sotto di 1’000 ppm, si tramuta in giallo superata questa soglia fino ai 1’500 ppm e se quest’ulteriore limite venisse oltrepassato, si illumina di rosso segnalando la necessità di ventilare per qualche minuto l’aula.