Locarno, la risottata rinviata in primavera

La situazione sta migliorando sul fronte sanitario, ma i pericoli non sono ancora un ricordo del passato. Così il comitato dell’associazione Locarnaval ha deciso, in accordo con il Municipio cittadino, di rinviare la straRisotada, che era prevista il prossimo 27 febbraio, in primavera. “Un evento ricreativo come quello che vogliano regalare ai locarnesi non potrà essere vissuto con serenità, fino a quando non sarà possibile garantire la sicurezza sul piano sanitario”, spiega il presidente di Locarnaval Lorenzo Mandredi, citato in una nota dell’associazione.