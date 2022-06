Locarno, l’area camper raddoppia

In anticipo rispetto ai tempi previsti, sono terminati i lavori per l’ampliamento dell’area camper all’ex macello di Locarno. L’area, molto apprezzata dai turisti in transito, vanta ora 37 stalli al posto dei 18 precedenti. L’investimento per il raddoppio è stato di 120mila franchi. La sosta prevede un massimo di 24 ore consecutive.

Diverse migliorie

Il progetto ha permesso di apportare anche diverse migliorie, si legge nella nota diramata dalla città. È stata per esempio chiusa l’entrata su via della Posta che creava qualche problema durante le manovre di accesso e uscita dall’area camper. È stata quindi creata una nuova entrata su via Lavizzari, larga 8 metri, e la cui rampa d’accesso garantisce il passaggio senza ostacoli a persone con difficoltà motorie. Oltre alla sistemazione parziale del terreno di fronte allo stabile principale dell’ex macello, sono state allestite due aiuole per abbellire ulteriormente l’ambiente. Queste verranno completate al termine dell’estate per due motivi: da un lato la siccità di questi ultimi mesi non permetteva di svolgere al meglio questo tipo di lavoro, dall’altro è la stagione estiva stessa a non essere indicata per eseguire queste piantumazioni.

Combattere l’abusivismo