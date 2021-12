Locarno, il Covid guasta la settimana bianca

Rientro anticipato dalla settimana bianca e quattro classi in quarantena fino a Capodanno. Non è terminata nel migliore dei modi la trasferta organizzata per gli alunni delle classi di seconda media della Morettina di Locarno a Lenzerheide. Il coronavirus ha fatto capolino e ha costretto la comitiva a fare rientro questo mercoledì in Ticino.