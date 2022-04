Locarno, disavanzo d’esercizio di 5,4 milioni

Cinque milioni e 400mila franchi in rosso, derivanti anche “dagli effetti della pandemia, che si fanno ancora sentire, sebbene in maniera meno rilevante rispetto al precedente anno”, si legge in una nota del Municipio. Il 2021 “è stato anche caratterizzato in modo meno marcato dalla necessità di aiuti all’economia e al sostegno sociale, ambiti che mantengono comunque la loro valenza nell’attuale legislatura”.