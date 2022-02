Locarno, arriva il limite di 30km/h nel Comparto Saleggi

Già da alcuni anni la città di Locarno sta procedendo alla progressiva introduzione del limite di velocità a 30 km/h in vari comparti, prelaventemente a carattere residenziale. Questo per diminuire le conseguenze negative del traffico veicolare e accrescere la sicurezza e la mobilità di pedoni e ciclisti. Il quartiere Saleggi non ha fatto eccezione e al termine dell’iter di approvazione dell’apposita segnaletica, i lavori per configurare il comparto come zona 30 sono passati in questi giorni alla fase esecutiva. L’entrata in vigore del nuovo limite è tuttavia prevista indicativamente nel corso del prossimo mese di giugno, indica la Città in una nota.