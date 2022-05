Locarno, al lido riaprono le piscine esterne

Gli orari

Le piscine saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21, con eccezione per il martedì e il giovedì dove le porte apriranno già alle 7:30. Per il fine settimana l’accesso al lido sarà invece consentito dalle 8:30 alle 20. Per quanto riguarda la vasca svago, questa sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17, mentre il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 20. La vasca olimpionica (lunga 50m) sarà invece aperta dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 20, eccezion fatta per il martedì e il giovedì che aprirà un’ora prima (7:30).