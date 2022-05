Lo scontro con l’auto e la moto finisce contro il palo

Contro un palo

Un 46enne motociclista italiano e residente in Italia circolava su via Luini, in direzione di Piazza Castello. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, giunto all’altezza dell’incrocio con Via della Posta è stato urtato da una vettura guidata da una 22enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese. Stando a una prima valutazione medica il 46enne ha riportato serie ferite a una gamba, non tali da metterne in pericolo la vita.