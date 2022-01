Livelli, bocciata la sperimentazione

La sperimentazione per il superamento dei livelli A e B in terza media non si farà. Il Gran Consiglio, al termine di un dibattito a tratti acceso, ha bocciato l’emendamento al Preventivo, che prevedeva un credito di 237mila franchi per la sperimentazione di due anni proposta dal DECS e approvata dal Governo. L’emendamento è stato bocciato con 42 voti contrari, 40 favorevoli e due astenuti. Contrari si sono espressi Lega, Udc, Plr e Mps. Il progetto invece è stato sostenuto da Ps, Ppd, Verdi, Più donne e Pc.

La sperimentazione, ricordiamo, prevedeva l’abolizione dei livelli in terza media, con l’introduzione di laboratori e classi dimezzate in matematica e tedesco, solo in alcune delle 36 sedi. Nel corso di un dibattito il direttore del DECS Manuele Bertoli aveva parlato di 9 sedi, senza tuttavia specificare quali. La sperimentazione sarebbe dovuta partire dall’anno scolastico 2022/2023 e sarebbe stata affidata alla supervisione di un ente esterno. Ma ora il tema, su cui si dibatte da anni, viene rimandato. Il Gran Consiglio si è diviso su come attuare la misura.