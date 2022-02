Lite di Bellinzona, in arresto il 49enne

Il 49enne cittadino polacco fermato venerdì in relazione alla lite avvenuta in via Emilio Motta a Bellinzona è stato posto in stato d’arresto. Lo confermano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale, e lesioni gravi.