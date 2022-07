Lite a Lugano, accoltellata una 20enne

Una lite che ha coinvolto due persone è avvenuta questa notte, poco dopo le 03.30 in centro a Lugano, in via al Forte. Nel corso dell’alterco una 20enne svizzera domiciliata nel Luganese ha riportato delle ferite non gravi da arma da taglio all’avambraccio e al mento, riferiscono la Polizia Cantonale e il Ministero pubblico in una nota. L’autore dell’aggressione è stato arrestato.