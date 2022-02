Lingue e Sport: un’estate ricca di opportunità

Per le elementari Per i bambini che frequentano le scuole elementari sono proposti corsi settimanali. Durante le giornate verranno promossi momenti di francese così come numerose attività scolastiche e varie discipline sportive. I corsi si terranno in 16 località: Acquarossa, Bellinzona, Biasca, Cadro, Chiasso, Comano, Faido, Giubiasco, Gordola, Lodrino, Losone, Melano, Olivone, Ponte Capriasca, Taverne, Sessa. Sempre in luglio, a Bellinzona e da quest’anno anche a Biasca, si svolgeranno anche i corsi ‘Luglio Bimbi’ rivolti ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

Per le medie

Per i ragazzi che frequentano le scuole medie vengono proposti corsi di due settimane consecutive. È data la possibilità di scegliere tra due tipologie: in esternato (senza pernottamento), oppure in internato (con pernottamento). Durante le giornate si svolgeranno attività scolastiche al mattino e sportive nel pomeriggio. Nel dettaglio, ogni mattina saranno accessibili a scelta lezioni di francese, tedesco, inglese, matematica o robotica. Si ripeteranno e approfondiranno le nozioni già acquisite a scuola e in piccoli gruppi; il tutto seguiti da docenti formati o in formazione presso il Dfa.