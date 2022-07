Limitazione dell’uso d’acqua potabile a Mendrisio

La misura

Le Aziende Industriali Mendrisio hanno annunciato, in ragione della scarsità di precipitazioni e dei forti consumi, il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per uso non domestico. La misura, si spiega, riguarda i quartieri di Mendrisio, Salorino-Somazzo, Capolago, Rancate, Genestrerio, Ligornetto, Arzo, Besazio, Tremona e Meride.

In particolare, si spiega, per garantire una normale erogazione d’acqua a tutta l’utenza sono vietati l’irrigazione dei giardini e di aree verdi; il lavaggio di autoveicoli e piazzali; il riempimento di piscine e biotopi. La misura è valida fino a nuovo avviso.