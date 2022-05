Libri solidali a sostegno dei progetti di SwissLimbs

Di cosa si tratta

SwissLimbs è un’associazione umanitaria ticinese, con sede a Sementina, attiva in progetti umanitari e di cooperazione allo sviluppo nei Paesi più vulnerabili. Ha iniziato la sua missione in Medio Oriente nel 2013 ed è registrata come organizzazione di pubblica utilità dal 2016. SwissLimbs offre innovazioni tecnologiche per la riabilitazione a basso costo per i Paesi in sviluppo e accesso alla mobilità avanzata alle persone affette da disabilità attraverso missioni umanitarie, soprattutto in aree di conflitto in Africa. Attualmente, è attiva in Uganda, Tanzania, Mozambico, Ruanda, Malawi, Sierra Leone e Guinea-Bissau e, dal 2022, in Nicaragua e in Ghana.