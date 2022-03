Lezioni private, “risposta individuale a problema collettivo”

Lezioni private: una risorsa a cui ricorrono diversi allievi delle Scuole Medie Superiori (Sms). Secondo un sondaggio proposto dalla Gioventù anticapitalista, su 305 allievi intervistati, un terzo ha detto di utilizzare questa possibilità per migliorare nelle materie che creano difficoltà.

Una soluzione “esterna” alla scuola Questo fenomeno “diffuso e ampio – scrive la Gioventù anticapitalista - mette in luce una risposta individuale e privata”. In altre parole “la scuola pubblica produce una situazione assai diffusa alla quale gli studenti e le loro famiglie sono costretti a rispondere con soluzioni private, esterne a quella stessa scuola che frequentano ogni giorno”.

I possibili correttivi

A breve termine, per offrire un’alternativa collettiva e interna alla scuola alle lezioni private, la Gioventù propone di pensare “all’assegnazione ad ogni istituto scolastico superiore di un pacchetto supplementare di ore per ampliare in modo significativo l’offerta di lezioni supplementari” e all’organizzazione “sistematica di attività di recupero pubbliche e gratuite”.