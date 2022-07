Le tasse si pagano (anche) in criptovalute

Da oggi il Canton Ticino potrà accettare criptovalute ( b itcoin) per l’incasso di alcuni servizi offerti dall’amministrazione cantonale sulla piattaforma di vendita online. Lo comunica i l Dipartimento delle finanze e dell’economia

Come funziona Sarà attiva una piattaforma digitale che permetterà ai cittadini di procedere al pagamento di alcune tasse amministrative anche tramite l’utilizzo di criptovalute. Si tratta di un progetto pilota che potrà essere esteso in futuro anche ad altri pagamenti.

Possibilità di espansione

In questa prima fase, la possibilità di pagamento tramite bitcoin riguarda solo alcune tasse amministrative già incassate tramite la piattaforma di vendita online dall’ufficio imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni. In seguito la possibilità di pagamento in criptovaluta potrà essere estesa ad altri servizi online.