Le sanzioni pesano in Ticino

Cosa sta succedendo? “Il problema principale arriva laddove le sanzioni fanno più male a chi le ha messe in atto che non tanto al sanzionato. Il rischio di queste sanzioni è che ci possa essere un boomerang, e spesso è anche difficile interpretarle. Alcune società storicamente acquistano prodotti dalla Russia, dall’Ucraina e oggi stanno avendo una serie di difficoltà a livello anche di logistica, di finanziamento e di transazioni”.

I giorni passano ma non si vede una via d’uscita. A queste aziende che cosa potrebbe accadere?

“Abbiamo tenuto un incontro una decina di giorni fa per cercare di capire lo stato di salute delle diverse aziende. Ci sono una ventina di società che sono legate storicamente all’esportazione e alla commercializzazione di prodotti dall’Ucraina e dalla Russia, e che attualmente sono completamente bloccate e a rischio di fallimento o di liquidazione. Questo si potrebbe ripercuotere anche in termini di posti di lavoro”.