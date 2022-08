Le Isole di Brissago si presentano al Festival

Dal centro del Lago Maggiore al centro del Festival di Locarno. Le Isole di Brissago tornano protagoniste all’interno della kermesse cinematografica. Dal 3 al 13 agosto un’installazione in Largo Zorzi permetterà ai curiosi, come già avvenuto lo scorso anno, di vivere l’esperienza offerta dalle due Isole. Postazione che -si legge nel comunicato stampa del Dipartimento del Territorio- si potrà visitare liberamente dalle ore 11 alle 21. In alcuni momenti della giornata, inoltre, verrà attivata una speciale ruota della fortuna a disposizione di tutti i visitatori.