Le elementari di Bellinzona in aiuto al Madagascar

Per raccogliere questa somma, gli alunni hanno venduto delle targhette, frutto del loro lavoro, con alcuni consigli su come risparmiare acqua. Il ricavato è stato affidato ad Aqua Alimenta, “ente che da oltre 20 anni si occupa di fornire pompe per l’acqua di falda nei paesi in via di sviluppo”, scrive la Città in un comunicato.