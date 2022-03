Le donne in piazza per l’8 marzo

L’8 marzo c’è poco da festeggiare. A ricordarlo sono le donne scese in piazza, invitate dal collettivo “Io l’8 Ogni Giorno”, per sottolineare quanto ancora c’è da fare per i diritti delle donne. Le rivendicazioni sono sempre le stesse: sportelli aperti in caso di violenza domestica, il numero unico aperto 24 ore al giorno, un “codice rosa” nei pronto soccorso, un reddito di emergenza in caso di difficoltà se una donna decide di allontanarsi dalla famiglia in cui subisce abusi e campagne di informazione e prevenzione capillari.