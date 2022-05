Le crisi aiutano le mafie

Inutile girarci attorno: in Svizzera la ‘ndrangheta è presente, come altrove. Eppure, malgrado fatti conclamati, come la locale di Frauenfeld, e più di recente i contenuti dell’inchiesta “Cavalli di razza” che ha identificato nel canton San Gallo una base logistica della criminalità organizzata, oltre Gottardo la consapevolezza dell’opinione pubblica sul problema è ancora bassa. Problema che è una delle priorità di Stefan Blättler, nuovo procuratore generale della Confederazione. “Dobbiamo lavorare, dobbiamo approfittare delle informazioni che abbiamo e trasformarle in indagini concrete, dimostrando che questi reati esistono”, afferma Blättler ai microfoni di Ticinonews. “È un grande lavoro, ma dobbiamo farlo perché è nell’interesse della società”.

“Agire con ciò che abbiamo”

Non si svela un mistero quando si dice che la criminalità organizzata in Svizzera si sente più serena che in Italia, per via di pene meno dure, tuttavia “dobbiamo lavorare con le leggi che abbiamo. Abbiamo tante informazioni, ma dobbiamo metterle insieme in un modo che possa convincere un tribunale. Non dobbiamo piangere su ciò che manca, bensì agire con ciò di cui disponiamo”.