Lavori sulla tratta FLP Agno e Cappella Agnuzzo

Dal 4 al 16 agosto

In questa fase è previsto il rinnovo dei binari e i lavori saranno effettuati in gran parte nelle fasce diurne, fatta eccezione per alcune attività poco rumorose che saranno eseguite nelle fasce notturne. Durante questo periodo l’esercizio ferroviario sarà completamente soppresso tra Magliaso e Serocca d’Agno e saranno previsti trasporti sostitutivi tra Magliaso e Agno-Cappella Agnuzzo mediante bus secondo orario pubblicato. Solo in orari di punta sarà previsto un servizio pulmini per garantire i collegamenti con Bioggio Molinazzo, con fermate a Serocca d’Agno e Bioggio sulla strada cantonale Regina. In orari di punta, da lunedì a venerdì, Serocca sarà servita con dei pulmini; fuori dagli orari di punta come pure durante sabato e domenica- le fermate di Magliaso paese e Serocca non saranno servite.