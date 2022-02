Lavori sulla strada tra Caslano e Magliaso

I primi interventi, che rientrano in un piano più ampio, prevedono il potenziamento delle rotonde Magliasina a Caslano e San Giorgio a Magliaso, la conservazione e il risanamento dei due ponti, in calcestruzzo e in acciaio, sul fiume Magliasina e la riqualifica urbanistica nel nucleo di Magliaso. Su tutto il tratto interessato è inoltre programmata la posa di pavimentazione fonoassorbente. I lavori si svolgeranno sia di giorno, mantenendo il traffico bidirezionale con apposite deviazioni, sia di notte, con regolazione alternata del traffico tramite agenti di sicurezza.