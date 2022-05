Lavori notturni a Mendrisio

A causa dei lavori notturni di pavimentazione della rotonda ex-Macello a Mendrisio, da giovedì 12 maggio a venerdì 13 maggio e da lunedì 16 maggio a venerdì 21 maggio, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, il traffico sarà bloccato dalla rotonda ex-Macello alla rotonda Via Zorzi. Il transito tra Via Vignalunga e Via Franscini sarà invece gestito a corsie alternate nella zona della rotonda in funzione delle fasi di lavoro.