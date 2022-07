Lavori di pavimentazione fonoassorbente a Cureglia

A partire da lunedì 11 luglio fino a venerdì 30 settembre si svolgeranno nel Comune di Cureglia dei lavori per la posa della pavimentazione fonoassorbente, in Via Cantonale e Via Campagna. Lo comunica il Dipartimento del territorio. I lavori verranno fatti prevalentemente nella fascia oraria diurna. Sono previste però anche delle fasi notturne (tra le 20 e le 6). Il traffico sarà gestito a senso alternato con l’impiego di agenti di sicurezza e/o semafori.

Lavori anche a Canobbio

Lo stesso tipo di interventi verranno svolti anche nel Comune di Canobbio, in Via Circonvallazione, Via Massagno e Via Tesserete, a partire da lunedì 11 luglio fino a venerdì 16 settembre. Anche in questo caso gli operai saranno attivi prevalentemente di giorno. La fascia oraria per le fasi di lavoro in notturna è sempre 20.00-06.00.