Lavori alla passerella Bellinzona-Monte Carasso: l’agibilità sarà garantita

In merito ai lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione della passerella ciclopedonale che collega Bellinzona e Monte Carasso, il Dipartimento del territorio ha aggiornato il programma del cantiere, comunicando di riuscire a mantenere il transito agibile per tutto il periodo degli interventi previsti durante la settimana di vacanze scolastiche pasquali. Pedoni e ciclisti non dovranno dunque fare capo al percorso alternativo suggerito in precedenza. La passerella resterà infatti agibile durante tutta la durata dei lavori, che inizieranno martedì 19 aprile e dureranno 3-4 giorni a dipendenza delle condizioni meteo. Gli utenti sono invitati a seguire le indicazioni degli agenti di sicurezza presenti sul posto.