“Lavorare in cantiere è un inferno”

Le temperature si alzano sempre di più e a soffrirne, fra tutti, sono tutti gli operai che lavorano sulle strade o sui cantieri durante le ore più calde. Il settore dell’edilizia, tra cui quello della pavimentazione stradale, è appunto sensibile alle alte temperature e per questo motivo sono scattate normative a tutela di queste persone, come l’interruzione del lavoro poco dopo mezzogiorno. Ma la situazione non è uguale per tutti. Per parlarne a Ticinonews è intervenuto Daniele Cadenazzi, responsabile edilizia UNIA.

“Situazione drammatica”

Ma a risentire l’ondata torrida non sono solo i lavoratori che si occupano di pavimentazioni stradali ma anche giardinieri, muratori e tutti quelli che lavorano nei cantieri edili. “La situazione è di vera emergenza, drammatica e pericolosa per migliaia di lavoratori”, sottolinea Cadenazzi. “Soprattutto per tutti quelli che fanno un lavoro di fatica sotto il sole. Sono tutte persone che dovrebbero essere tutelate e che dovrebbero terminare il lavoro al massimo alle 13”, aggiunge. Per Cadenazzi “non ha alcun senso vedere lavoratori fuori che fanno lavori duri e non c’è alcuna produttività per l’impresa stessa”. Proprio ieri, lo ricordiamo, un operaio che stava effettuando dei lavori su un tetto si è sentito male per il caldo.