“Lavorare è un dare per avere”

Come vi spiegate questo fenomeno? “Sono situazioni nate da una serie di incertezze che prima non c'erano e questo influisce negativamente sulle persone, in particolare sui giovani. Una continua comunicazione negativa sul mondo del lavoro non fa sì che i ragazzi guardino positivamente al futuro. Questo non vuol dire che i problemi si debbano nascondere, però è anche ver che, se continuiamo a parlarne in negativo, si finisce per essere influenzati.”

Il paradigma “non si vive per lavorare ma si lavora per vivere” non può essere positivo?

“Questo piacerebbe a tutti. Il discorso della responsabilità non bisogna intenderlo solo per discorsi a grande livello, ma anche per compiti quotidiani, come dirigere dei gruppi di persone, prendere decisioni su progetti specifici. Quello che può preoccupare le aziende è che rischiamo di assistere a una tendenza dove le nuove generazioni pensano che il lavoro sia semplicemente sbrigare dei compiti definiti, quando invece non sarà così, perché il mondo va verso una flessibilità delle incertezze tale da richiedere l'assunzione di responsabilità nei compiti che vengono svolti. Sta alle aziende offrire delle buone condizioni e dall'altra parte chi entra nel mondo del lavoro deve capire che non si può solo pretendere, ma bisogna anche concedere. Le competenze vanno bene, si discute azienda per azienda, ma alla fine una vita senza responsabilità non fa bene all'evoluzione della società.”