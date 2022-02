Lati, “produzione del latte stagnante”

Il burro. Un prodotto che va bene per tantissimi piatti e usato in diversi modi: c’è chi lo spalma sul pane a colazione o a merenda, chi invece lo utilizza principalmente per cucinare piatti più complessi. Ma se parliamo di burro è perché questo prodotto tanto famoso quanto impiegato in cucina è perché in Svizzera la domanda supera nettamente l’offerta.

In Svizzera vengono richiesti annualmente 40mila tonnellate di burro, una quantità che da ormai due anni la sola produzione indigena non riesce più a soddisfare. L’Ufficio federale dell’agricoltura ha pertanto deciso di aumentarne l’importazione.

Domanda in aumento

L’aumento della domanda potrebbe essere legato a una riscoperta del burro. “C’è un ritorno verso un prodotto genuino locale” commenta Corti, sottolineando come alternative quali il grasso di palma viene via via abbandonato per motivi etici ed ecologici, e di come si voglia rivalorizzare questo prodotto.