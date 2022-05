Lago Maggiore: regolazione a +1,5 metri?

Una decisione finale circa un eventuale aumento effettivo del livello del Lago Maggiore in estate a +1,50 metri spetterà al Tavolo tecnico, che riunisce autorità svizzere e italiane, dove gli esperti dell'Ufficio federale dell'ambiente e del Canton Ticino potranno far valere le loro ragioni. In assenza di un'analisi dell'impatto sull'ambiente, l'economia e la società, in passato la Svizzera - tra l'altro non informata su questa possibilità - si è sempre detta contraria. È quanto scrive il Consiglio federale in risposta ad un'interpellanza del consigliere nazionale Bruno Storni (PS/TI), preoccupato per le conseguenze dell'innalzamento del lago sulla popolazione e sull'ambiente.

Autorità federali non informate

Nella sua risposta, il Governo precisa che l'Organismo di consultazione bilaterale italo-svizzero sulla regolazione del Lago Maggiore, istanza costituita nel 2019 e che rappresenta la piattaforma per definire una nuova regolazione del Verbano, ha presentato alla commissione competente dell'Autorità di Bacino del Po diverse proposte per lo svolgimento di una nuova fase di test per il periodo 2022-2026. La commissione, nel dicembre 2021, ha approvato la nuova fase di test che prevede una regolazione del bacino a +1,25 metri, con la possibilità di un aumento durante la stagione estiva fino a +1,50 metri. Circa quest'ultimo aspetto, le autorità federali non sono state informate della possibile regolazione fino a +1,50 metri, sottolinea l’esecutivo, il quale tuttavia precisa che un aumento effettivo “spetta comunque al Tavolo tecnico”.

+1,25 metri al massimo

Tra l'altro, in occasione del primo Tavolo tecnico dell'11 marzo scorso, gli esperti svizzeri hanno richiesto all'Autorità di Bacino del Po di regolare il livello del lago nei mesi estivi a +1,25 metri nei primi tre anni della fase di test, ossia fino all'autunno 2024. La Svizzera sosterrà questa posizione anche in futuro, precisa il Consiglio federale. Alla base di questa posizione vi è la necessità di raccogliere ulteriori dati circa l'impatto di un aumento del livello del lago. Oltre alla nuova fase di test, sottolinea l'esecutivo, nel dicembre 2021 si è deciso di effettuare un'analisi dei vantaggi e degli oneri ecologici, sociali ed economici generati dalla nuova regolazione del Lago Maggiore.