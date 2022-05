La trasformazione digitale del Cantone a Milena Folletti

Il profilo

Milena Folletti è laureata in scienze politiche e ha successivamente conseguito un diploma post-laurea in Digital Business. Dal 1988 al 2021 è stata attiva professionalmente alla Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (Rsi), di cui è stata membro del Consiglio di Direzione, in qualità di Vicedirettrice, e ricoprendo svariati ruoli dirigenziali, come quello di Responsabile del dipartimento «Programmi e Immagine». Folletti è inoltre stata Presidente del comitato nazionale dei programmi e membro del Digital Board della Srg/Ssr. All’interno dell’emittente pubblica, “ha maturato un’ampia esperienza su progetti legati alla riorganizzazione digitale dell'offerta e la realizzazione di un nuovo ecosistema digitale”.