La stella alpina “da bere”

C’è chi la conosce come Edelweiss, chi – chiamandola con il suo vero nome – usa il termine latino Leontopodium alpinum. In Ticino, invece, è soprattutto conosciuta come stella alpina. Un fiore che generalmente si vede in montagna, dove fa capolino tra le rocce e pascoli alpini.

...che non cresce solo in alta montagna

Solitamente si è abituati, come detto, a vedere le stelle alpine in montagna, sugli alpeggi dai 1'500 metri di altitudine in poi. Ma sembra che questo simbolo elvetico possa crescere anche più in basso. “All’inizio ci siamo chiesti se potesse crescere anche qui, ad Arogno. Per questo motivo lo scorso anno ne abbiamo piantate solo 200, volevamo capire se fosse possibile coltivarla a 5-600 metri di altitudine. E ora posso dire che la stella alpina non cresce solo in alta montagna”, ha concluso Bianchi.