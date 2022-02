La spolverata di neve che può rilanciare un settore

La difficoltà nel reperire materie prime

A complicare la situazione c’è anche la questione legata ai ritardi. Reperire materiale, come anche in altri ambiti, risulta essere più complicato. “L’ambito sportivo ne ha un po’ risentito”, prosegue Zappa. “Certe materie prime sono più difficili da reperire, così anche il prodotto finale scarseggia. Ora cerchiamo di correre ai ripari, facendo ordinazioni in anticipo, in modo che l’anno prossimo tutto arrivi per tempo”. Per ora i prezzi non hanno subito aumenti, ma Zappa non esclude che l’anno prossimo potrebbe esserci un rincaro proprio a causa del problema della reperibilità delle materie prime.