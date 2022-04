La solidarietà si è arenata, ma i profughi aumentano

Associazioni in difficoltà

Ma se il moto iniziale di solidarietà sembra essersi arenato lo stesso non si può dire del numero di persone che nei giorni di apertura, ma non solo, si recano a Bioggio per attingere ai beni di prima necessità. “Adesso abbiamo creato un sistema organizzativo tramite mail e le famiglie ucraine vengono qui solo su appuntamento”, spiega Valnegri. “Possiamo considerarci il polo del Ticino. Diverse famiglie anche di altri cantoni ci hanno chiesto aiuto”, sottolinea. Per far fronte alle oltre mille persone che settimanalmente si recano nell’habitat di Bioggio e agli scaffali vuoti è nata una collaborazione con l’associazione Tavolino magico che almeno parzialmente ha tamponato l’emergenza. “Non sappiamo per quanto potremo continuare, quando la merce non arriverà più non sappiamo se potremo andare avanti”, aggiunge.